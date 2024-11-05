رئيس أركان جيش الاحتلال: حان الوقت للتوصل الى اتفاق تبادل الاسرى

العالم - الاحتلال

جاء ذلك خلال حديث هليفي إلى عائلات الاحتلال الاسرى في قطاع غزة، والتي قال خلالها: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات، ونحن أقوياء بما فيه الكفاية، ويجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية، للتوصل إلى اتفاق".

وبحسب (قناة 12) العبرية، فقد لفت هليفي الذي التقى العائلات، في ظل توقُف المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى أن هناك إمكانية إنهاء القتال في غزة، وقال للعائلات: "إذا احتجنا العودة (للقطاع) بعد ذلك بلحظة، فسنعود للاهتمام بالأمر، عند الضرورة".

وأضاف: "أنا لا أخشى من ألا نعود للقتال"، على حد زعمه.

وقالت عائلات اسرى الاحتلال، التي شاركت في اللقاء، إن هليفي "كان حذرا للغاية في كلامه"، ولا يوجد أي جديد حقا في المفاوضات من أجل اتفاق خلف الكواليس".