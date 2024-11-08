تقرير أممي يعلن نسبة ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال.. كم تبلغ؟!

العالم – خاص بالعالم

وأوضح تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 'العبء الأكبر يتحمله المدنيون جراء الهجمات'.



وأشار التقرير إلى استمرار حكومة الاحتلال غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر'.



هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:"تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. 'للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب'.

وبينما يدعي جيش الاحتلال انه يتجنب إيذاء المدنيين وان عملياته في غزة تستهدف المسلحين؛ تفيد المفوضية ان هناك انتهاكا ممنهجا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب

ويوضح التقرير أن الشهداء الذين تم التحقق من ارتقائهم هم إلى حد كبير انعكاس للتركيبة الديموغرافية للسكان في غزة، لا لتركيبة المقاتلين المعروفة.

وأوضح التقرير أن ذلك 'يثير مخاوف فيما يتعلق بالامتثال لمبدأ التمييز ويعكس فشلا واضحا في اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليص الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين'.

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