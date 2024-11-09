إيران تدين التفجير الإرهابي في كويتا الباكستانية

العالم - إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في محطة القطار بمدينة كويتا الباكستانية.

وأعرب بقائي عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا والناجين من هذه الجريمة، كما أعرب عن تعازي حكومة وشعب إيران لحكومة وشعب دولة باكستان الصديقة والجارة، وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية تنتهك جميع المبادئ والقواعد القانونية وحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية إلى المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال إن القضاء على هذه الظاهرة الشريرة يتطلب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول على المستوى الثنائي والإقليمي والمستويات الدولية، مؤكدا على استعداد إيران لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المجال.

هذا وقتل 22 شخصا -اليوم السبت- وأصيب 46 آخر في انفجار بمحطة قطارات في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال في هذا السياق محمد بلوش قائد عمليات الشرطة الباكستانية إن قنبلة انفجرت داخل محطة السكة الحديدية عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شاهد ريند، إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى نظرا لأن بعض الركاب المصابين في حالة حرجة.