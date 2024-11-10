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مستشار الأمن القومي العراقي يصل الى طهران

مستشار الأمن القومي العراقي يصل الى طهران
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران وذلك في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين.

العالم ايران

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى طهران، على رأس وفد أمني رفيع.

ومن المقرر ان يلتقي الأعرجي، خلال زيارته لطهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

وکان مستشار الأمن القومي العراقي قد استضاف في بغداد أمس السبت ، الملحق العسكري الإيراني العميد مجيد قلي بور. وبحث الجانبان سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين و تفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود ،وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب .

وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أية دولة من دول المنطقة .

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