الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي ينصح المسؤولين الأميركيين باختبار فكرة "العقلانية القصوى"

عراقجي ينصح المسؤولين الأميركيين باختبار فكرة
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي أن "النسخة الثانية من الضغوط القصوى" ستؤدي إلى "النسخة الثانية من الفشل الأقصى" للولايات المتحدة، ونصح المسؤولين الأميركيين باختبار فكرة "العقلانية القصوى" لأنها تصب في مصلحة الجميع.

العالم - إيران

وكتب عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الثلاثاء: النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" واجهت حتما "المقاومة القصوى" وأدت في النهاية إلى "الفشل الاقصى" لأميركا.

وأضاف: هل تريدون دليلا؟ كمثال واحد فقط، قارنوا بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى".

وتابع عراقجي: إن السعي لتطبيق «النسخة الثانية من الضغط الأقصى» لن يؤدي إلا إلى «النسخة الثانية من الفشل الأقصى».

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: الفكرة الأفضل هي ان تختبروا "العقلانية القصوى" - فهذا يخدم مصلحة الجميع.

روابط ذات صلة

عراقجي: الابادة في غزة ولبنان تعرض أمن المنطقة الى مخاطر غير مسبوقة

عراقجي: إيران لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية

عراقجي يحذر من توسع الحرب وأثارها علی العالم

عراقجي: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراء ضد جرائم الاحتلال