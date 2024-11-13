حزب الله يضع معادلة الضاحية مقابل تل أبيب

العالم - مراسلون

وذكر مراسل العالم في جنوب لبنان حسين عز الدين، أهم العمليات والتطورات الميدانية وخاصة العمليات التي باتت تطال عمق الكيان احتلال الإسرائيلي بضواحي تل أبيب و حيفا و عكا.

وأفاد مراسل العالم أن المقاومة الإسلامية استهدفت قاعدة تل نوف الجوية الرئيسة التي تتبع للقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي وتضم أسرابا من طائرات إف 15، بالإضافة إلى أسراب من طائرات بدون طيار والتي تبعد نحو 105 كيلومترات عن الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وتابع مراسل العالم أن حزب الله استهدف قاعدة تل نوف بصواريخ نوعية ما بات يؤرق الاحتلال الإسرائيلي وذلك في مسعى للمقاومة اللبنانية لوضع معادلة جديدة هي الضاحية مقابل تل أبيب. ما يضع الاحتلال أمام إرباك حقيقي مع جبهته الداخلية.

وأضاف مراسل العالم أن المقاومة استهدفت قاعدة هحوتريم الجوية شمال حيفا التي تخص التجهيز الالكتروني والعسكري والآلي، وذلك للمساندة وصلة الوصل بين الطائرات الحربية وغرف العمليات والتحكم لهذه الطائرات بالإضافة الى دورها الفاعل على الأرض من خلال بعض التوجيهات للقوات البرية.

كما أفاد أن المقاومة قصفت قاعدة ايكين عام إيليت التي تبعد عن لبنان 50 كيلومترا فهاجمتها بأسراب من المسيرات الانقضاضية والهجومية.

ولفت مراسل العالم إلى أن المقاومة نفذت 20 عملية منذ فجر اليوم، ما تضع الاحتلال أمام أكثر مأزق وعلامات استفهام حول هشاشة الجبهة الداخلية التي لم تتمكن دفاعاته الجوية من اعتراض مسيرات المقاومة وصواريخها التي أطلقت من جنوب لبنان.