قاليباف: 40 عاماً من القدرات في صناعة الصواريخ هي رمز لشعار "نحن نستطيع"

العالم - ايران

والقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، صباح اليوم كلمة في مراسم إحياء الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد القائد حسن طهراني مقدم، مؤسس الصناعات الصاروخية الإيرانية، والذي عُقد في حسينية فاطمة الزهراء (ع). وخلال حديثه، قال قاليباف: منذ عام 1984 حين بدأ مشروع الصواريخ في إيران، مضى 40 عامًا على ولادة هذه القوة، التي هي ثمرة جهد، وجهاد، وعمل بإخلاص وبروح ثورية وإبداعية ومجتهدة.

وأضاف: لقد قال الإمام الخميني: نحن نستطيع، وقدراتنا في مجال الجو فضاء هي مثال واضح على هذا القول.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى قول الشهيد طهراني مقدم: "يجب أن نتمكن؛ هذه طريق باتجاه واحد لا مكان فيها لكلمة "لا نملك". وقد قال الشهيد خرازي أيضًا: "كلمات "لا نملك"، "لا نستطيع"، و"لا يمكن" ليست من قاموسنا، بل يقولها الباحثون عن الراحة."

وأكد قاليباف: الذكرى الأربعون لصناعة الصواريخ في بلدنا هي رمز لشعار "نحن نستطيع". وهذا نجاح كبير لي ولأمثالي ولكل المسؤولين والشعب، كما أنه مسؤولية عظيمة.