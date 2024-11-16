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وزير الدفاع الايراني يبدا زيارة لسوريا +فيديو

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الدفاع الايراني العميد عزيز نصيرزاده، اليوم السبت، الى العاصمة السورية دمشق.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يعقد العميد نصير زاده في هذه الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا.

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