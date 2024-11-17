القوات اليمنية تنفذ عملية ضد أهداف الاحتلال في يافا وعسقلان

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل عملياتِها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ عدداً من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا ومنطقةِ عسقلان جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقد نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 15 من جمادَى الأولى 1446للهجرة

الموافق للـ 17 نوفمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية