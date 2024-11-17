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صنعاء تستهدف حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية تظاهرات حاشدة دعما لغزة ولبنان ودعا المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة المقاومة في غزة ولبنان، كما أكدوا دعمهم لعمليات الإسناد التي تقوم بها القوات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

العالم المشهد اليمني

إلى ذلك أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي الاستمرار بدعم صنعاء للشعبين الفلسطيني واللبناني، مشددا على أن التهديدات والضغوط الأميركية لن تثني الشعب اليمني عن هذا الموقف.

هذا وكانت القوات اليمنية قد أعلنت تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأميركية 'إبراهام' في البحر العربي ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

فما هي دلالات هذه العملية؟ وهل انسحبت القوات الأميركية من قرب السواحل اليمنية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد الثور ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد القاعدي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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