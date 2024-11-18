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لابيد: الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد لإعادة الأسرى

لابيد: الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد لإعادة الأسرى
الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد إنّ "الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد من أجل إعادة الأسرى"، متسائلًا "هل يؤمن رئيس الحكومة أن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة الأسرى؟".

العالم-الاحتلال

وأردف: "قانون التهرب من الخدمة العسكرية جاء في وقت حرج جدًا حيث يقتل جنودنا في ساحات المعارك"، لافتًا إلى أنّ "جنودنا ليسوا أغبياء يا سيادة رئيس الوزراء وهم يعلمون جيدا لماذا أقدمت على إقالة غالانت".

وقال لابيد: "اسرانا في الأنفاق منذ أكثر من عام واقتصادنا ينهار بينما تمررون يا رئيس الوزراء قانون التهرب من الخدمة"، وتوجه لنتنياهو بالقول "لقد ثبت يا رئيس الوزراء أنكم غير جديرين بثقة مواطنينا".

وأضاف أنّ "المنظومة الأمنية أوصت بإمكانية التوصل لصفقة تبادل لكنك يا رئيس الوزراء لم ترغب في ذلك لأغراض سياسية".

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