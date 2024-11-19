'مهرجان الكلاب' يعود إلى موسم الرياض في السعودية!

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وأوضح آل الشيخ في منشور على حسابه في منصة “إكس”، ان “إطلاق التذاكر سيتم قريبًا”، داعيًا “الجمهور للترقب والاستعداد” للحدث الذي وصفه بـ”الاستثنائي”.

ولم يسلم الإعلان من انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استرجع منتقدون الجدل الذي أثارته النسخة السابقة للمهرجان، خصوصًا في ظل التوقيت الذي جاء فيه إطلاق “موسم الرياض” العام الماضي، والذي تزامن مع المأساة في قطاع غزة ولبنان التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى البعض أن إعادة تنظيم هذا الحدث تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات إنسانية تتطلب تضامنًا أوسع.