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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 22-11-2024

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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