اختراق أكبر وأخطر شركة غطاء للوحدة 8200 التابعة للكيان الصهيوني

العالم - الاحتلال

يشار الى ان الوحدة 8200 أنشأت العديد من شركات التغطية لتبقى مخفية وغير معروفة، وأكبرها شركة سيليكون!. وهذه الشركة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ جميع محطات التجسس الإلكترونية التابعة للوحدة 8200 والموساد في الأراضي المحتلة وفي جميع أنحاء العالم.

ولفت مجموعة حنظلة ان جميع الأعضاء الرئيسيين وكبار المدراء في الشركة هم ضباط سريون رفيعو المستوى في وحدة 8200، وسيتم نشر هوياتهم ووثائقهم قريبا!.

يشار الى ان مجموعة حنظلة كانت متخفية في شبكة سيليكون لعدة أشهر وحصلت على جميع المعلومات السرية البالغة 40 تيرابايت وحذفها، بما في ذلك جميع رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات والوثائق الإدارية والمالية ووثائق البحث والتطوير وجهات الاتصال وما إلى ذلك.

ونظراً لتراكم مئات الآلاف من الوثائق السرية، اهلنت المجموعة انها ستكشف عن بعضها قريباً! مضيفة ان على اعضاء الوحدة 8200 يجب أن يخافوا من ظلهم! .