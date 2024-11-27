تعليقات ساخرة من المستوطنين بعد إعلان نتنياهو وقف إطلاق النار

العالم-الاحتلال

واستهزأ المستوطنون من مزاعم نتنياهو بعد ان ادعى انه أعاد حزب الله عقودًا إلى الوراء وحقق انجازات في الحرب مع المقاومة اللبنانية.

ووصف الكثير من المستوطنين وقف اطلاق النار مع لبنان بالهزيمة حيث اكدوا ان نتنياهو كرر "ما قيل عن حماس في سبتمبر 2023".

كما قال ناشطون أن إسرائيل التي أرادت من خلال ضرب منظومة "القيادة والسيطرة" لدى حزب الله، والانقضاض عليه، وشطبه حتى من الحياة السياسية اللبنانية، عادت لتوقع اتفاقا وافق عليه حزب الله، وإن حديثهم عن "إضعاف حزب الله" تبخر أيضا، وحديثهم عن نزع السلاح" لم يعد له أي مكان في الأدبيات السياسية الإسرائيلية، لم يعد المستوطنون إلا بموجب الاتفاق مع حزب الله.

وأشار آخرون إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن حزب الله لا يمكن إضعافه بسهولة، وأن محاولات إسرائيل لتحطيم منظومة القيادة والسيطرة فشلت في الوصول إلى أهدافها، وهذا يظهر قوة وصمود المقاومة اللبنانية.