حزب الله:حققنا الانتصار بعد شهرين من الجهاد والعدو عاد بخفي حنين

العالم - لبنان

وفي مؤتمر صحافي من الضاحية الجنوبية لبيروت، قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، حققنا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة والعدو لم يحقق أي هدف من أهدافه.

وأضاف: صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدو وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضاً، وقال، ما جرى اليوم هو انتصار للأمن القومي العربي.

وتابع: تحية لبيئة المقاومة التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها ونحن أوفياء لهذه البيئة.

وأضاف: نحضر اليوم لتشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الذي سيكون استفتاء شعبياً وسياسياً لتبني نهج المقاومة.

وتابع: سنتابع موضوع الأسرى كما موضوع إعادة الإعمار، وأضاف، أقول للرأي العام اللبناني إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار.

وقال قماطي: حماس والجهاد الإسلامي يشكران المقاومة وقادتها ونقول اليوم إننا لن نترك فلسطين وهي قضيتنا الأساسية.

وأكد قماطي أن كيفية استمرار دعمنا لفلسطين هو أمر يُقرر في حينه، وقال، الفضل في الانتصار يعود أولاً إلى المقاومة وثانياً إلى الموقف السياسي الرسمي وثالثاً إلى بيئة المقاومة.

وأضاف قماطي: الفضل في هذا الانتصار يعود إلى التفاوض الصلب للمفاوض السياسي اللبناني وفي طليعته الرئيس نبيه بري.