اللواء سلامي: المهزومون في غزة ولبنان هم قادة الهجوم على سوريا

العالم - ايران

واصدر اللواء سلامي بيانا اعرب فيها عن تعازيه باستشهاد المستشار العسكري الايراني العميد كيومرث (هاشم) بورهاشمي في حلب على ايدي الجماعات التكفيرية.

وقال اللواء سلامي: مع الهزائم الإستراتيجية للكيان الصهيوني الوحشي في جبهات غزة ولبنان، والفشل في تحقيق الأهداف الشريرة والخبيثة لمعسكر الهيمنة والصهيونية ضد جبهة المقاومة الإسلامية، عاد الإرهابيون التكفيريون، بقيادة وتوجيهات المهزومين في ساحات القتال في غزة وجنوب لبنان، إلى وضع الهجمات الوحشية على سوريا على أجندتهم منذ الأيام القليلة الماضية، وهو ما قوبل بردود من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد.

واضاف: في سياق هذه الجريمة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية الصهيونية التكفيرية في أطراف مدينة حلب، استشهد العميد البطل والقائد الشجاع بالحرس الثوري الاسلامي "كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف بالحاج هاشم)"، أحد المدافعين عن المراقد المقدسة منذ زمن طويل والمستشار العسكري الإيراني الكبير في سوريا.

وتابع اللواء سلامي قائلا: هو شقيق الشهيد الكبير أبو الفضل بورهاشمي، وفي سجله المشرف أحد قادة الدفاع المقدس في لواء النبي الأكرم (ص)، فيلق بعثت الرابع، مقر عمليات رمضان، وأيضا مستشار عسكري في محور المقاومة في العراق وسوريا.

وتقدم القائد العام للحرس الثوري بتعازيه باستشهاد العميد بور هاشم الى قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) ، واسرة الشهيدين بور هاشمي، وذويه والشعب الايراني الشريف لاسيما اهالي محافظة كرمانشاه الغيارى ورفاقه في الحرس الثوري ومحور المقاومة.