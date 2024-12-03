بقيمة 725 مليون دولار.. واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لكييف

العالم _ خاص بالعالم

وقال مقر الدفاع الإقليمي الأوكراني في تيرنوبل إنّ عمال الطاقة ورجال الإنقاذ يعملون على إزالة آثار الهجوم الروسي.

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية أنها أسقطت صاروخا من نظام هيمارس، و69 مسيرة أوكرانية، مؤكدة تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، ان أوكرانيا فقدت نحو 1505 جنود في مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق الدعم الأميركي والغربي لأوكرانيا، وبعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية من حلف الناتو، ومزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها، قال وزيرا الدفاع الأميركي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا العام المقبل.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن الاثنين تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، تضمنت دفعة إضافية من الألغام المضادة للأفراد.

وتسابق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الزمن لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، إذ لن يكون الدعم الأميركي مضمونا بعد ذلك.

وخلال زيارة قام بها لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقا، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس تقديم بلاده دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو.

وتأتي زيارة شولتس المفاجئة للتأكيد على دعم برلين لكييف في مواجهة روسيا، كما تأتي في ظل تراجع القوات الأوكرانية على خط الجبهة وسط مخاوف بشأن مستقبل الدعم الأميركي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.