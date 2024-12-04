شاهد/جنود الإحتلال يحرقون بشغف شاحنة مساعدات إنسانية بغزة!

العالم - فلسطين



وأظهر مقطع الفيديو جنديين "إسرائيليين" يستعرضان أمام الكاميرا إحراقهم لصناديق المساعدات الغذئية المقدمة لأهالي القطاع، في ظل تفاقم أزمة الجوع ونقص المواد الغذائية منذ شهور.



ووسط تفاقم المجاعة في قطاع غزة أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمس الأحد إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ومن جهتها، قالت القائم بأعمال مدير مكتب إعلام أونروا في غزة إيناس حمدان، إن قرار تعليق أونروا يأتي بسبب السرقات والظروف غير الآمنة عند دخول شاحنات المساعدات إلى جانب أن أعداد الشاحنات التي تدخل قليلة.

وأكدت حمدان في تصريحاتٍ صحفية، أن "الأونروا" تحتاج إلى توفير الحماية للفرق الإنسانية، مشيرةً إلى أنها تعكف على إيجاد حلول بديلة لإدخال المساعدات.

وأوضحت أن "نحو 2 مليون مواطن في غزة يعتمدون على المساعدات"، فيما أكدت التقارير الأممية تشير إلى قرب المجاعة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 423 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، في ظل دمار هائل غير مسبوق وشن حرب تجويع عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.