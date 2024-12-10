هكذا قتلت السلطة الفلسطينية الشاب ربحي الشلبي من جنين

العالم – خاص بالعالم

خلعَ قميصَهُ ولكنه لم يخلع انتماؤه لفلسطين، ولمخيم جنين. مصطفى صالح المقدم في جهاز الأمن الوطني يتبرأ من العمل مع السلطة الفلسطينية، بعد الأحداث الدموية في مخيم جنين، والتي أدت الى ارتقاء الشاب ربحي الشلبي.



بدأت القصة منذ خمسة أيام، مقاومون في كتيبة جنين صادروا مركبتين تابعتين لأجهزة أمن السلطة، رداً على اعتقال أحد الشبان ومصادرة أموال منه، إضافة إلى الاعتقالات ومهاجمة المقاومين في مخيمات الضفة الغربية.



نشرت أجهزة السلطة على اثرها عناصرها في مدينة جنين وحاصرت المخيم، كما نشرت القناصة على البنايات المرتفعة، أُطلق الرصاص في كل حدب وصوب.



إصابات مدنيين وعناصر في الأجهزة الأمنية، واتهامات من السلطة بأن مقاومي كتيبة جنين خارجين عن القانون.



وقال الشيخ نور البيطاوي قائد كتيبة جنين:"سنظل نقاتل حتى تحرير الارض بوجود السلطة أم بغير بوجود السلطة بحكومه او بحكومة غيرها سنظل نقاتل حتى التحرير بإذن الله".

منذ السابع من اكتوبر قتلت أجهزة أمن السلطة 11 فلسطينياً ما بين مدني ومقاوم، بحجة السيطرة على القانون في بلد تعيش تحت وطأة احتلال يؤمن شبانه بقانون المقاومة، بينما تؤمن اجهزة السلطة بالمقاومة السلمية، التي لم تحقق على مدى أكثر من سبعة عقود السلام الذي تبحث عنه.

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