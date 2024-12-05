بزشكيان: نتابع تنفيذ الاتفاق الشامل بين إيران والصين

العالم - ايران

وخلال استقبال نائب رئيس الوزراء الصيني "شانغ غوا شينغ"، قال بزشكيان: ان التعاون بين البلدين، لطالما ومنذ امد بعيد، كان قائما على اسس الصداقة والمودة؛ واصفا العلاقات الثنائية اليوم بانها "ستراتيجية".

ووجه بزشكيان خطابه الى الضيف الصيني، قائلا: نحن توصلنا الى توافقات جيدة خلال اللقاء الاخير مع السيد "شي جين بينغ"، وزيارتكم الحالية الى طهران من اجل متابعة هذه التوافقات، تدل على ارادة الحكومة الصينية لتوسيع العلاقات مع ايران.

كما حذر الرئيس الايراني، في هذا اللقاء، من النزعات الشمولية والاحادية للولايات المتحدة الامريكية في الصعيد الدولي؛ مصرحا : اننا عازمون على تعزيز التعاون مع الصين وروسيا في سياق التصدي لهذه النزعات الاحادية.

بدوره ابلغ نائب رئيس الوزراء الصيني تحيات رئيس جمهورية بلاده الى الرئيس بزشكيان، وقال : ان جمهورية ايران الاسلامية، هي دولة عظيمة واساسية في المنطقة، وتضطلع بدور بناء ومؤثر في الصعيد الدولي ايضا.

واضاف "شينغ"، ان الهدف من زيارته الحالية هو متابعة التوافقات الحاصلة بين رئيسي البلدين في قازان.

وتابع: ان الصين تعتبر ايران شريكا ستراتيجيا مهما بالنسبة لها، ونحن نتابع العلاقات معكم وفق خطة لتطوير وتوسيع العلاقات الستراتيجية المستديمة، كما يسعدنا الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية بهدف تعميق الاواصر معنا.

وختم الضيف الصيني رفيع المستوى، بالقول: يجمعنا معكم تعاون مثمر في الصعيد الثنائي، وايضا على المستوى الدولي من اجل التصدي للنزعات الاحادية.