المعارضة الكورية تتحرك لعزل الرئيس بعد التخلص من وزير الدفاع السابق +فيديو

العالم - خاص العالم

أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تسعى لإجراء تصويت يوم السبت على مشروع قانون يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون. وسيكون على المحكمة الدستورية في حال اقراره إصدار حكم إما بتأييد مشروع القانون أو عدم تأييده في عملية قد تستغرق نحو مئة وثمانين يوما.

الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة يقود هذا التحرك وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد. ويحتاج هذا الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى تصويت ثمانية نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم مشروع القانون حتى يتم إقراره.

الى ذلك أعلن الرئيس الكوري الجنوبي قبوله استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون، وعين سفير البلاد لدى السعودية، في منصب وزير الدفاع.

ووفق التقارير، كان وزير الدفاع المستقيل كيم هيون قد نصح الرئيس بإعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، وهي الخطوة التي واجهت معارضة برلمانية شديدة دفعت إلى إلغائها سريعًا بعد تصويت البرلمان.

في سياق متصل تعهد زعيم الحزب الحاكم هان لمسعى المعارضة عزل الرئيس، و أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم أن جميع أعضاء الكتلة سيصوتون ضد مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس،