الأزمة الكورية الجنوبية.. حزب الرئيس يدعو لعزله

العالم _ خاص بالعالم

زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون قرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لعزل الرئيس يون في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بحسب قوله، خصوصا وان الرئيس لم يبلغ حزبه بقرار فرض الاحكام العرفية، وكان لديه توجه لاعتقال سياسيين بارزين بذريعة انهم 'قوى مناهضة للدولة'.

وزارة الدفاع بوزيرها الجديد الجنرال تشوي بيونج هيوك الذي كان سفيرا في السعودية، وزيراً جديداً للدفاع، نفت المعلومات عن توجه الرئيس يون مجددا لفرض الاحكام العرفية. الا ان ذلك لم يخفف من حدة الازمة، بل أن الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية، مضيفة أن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا لمواكبة التطورات ومتابعة العمل القانوني لاسقاط الرئيس في البرلمان.

ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي المعارض، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.

والرئيس يون كان صدم البلاد وحزبه الحاكم 'سلطة الشعب' عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل ما زعم انه اجتثاث 'القوى المناهضة للدولة' والتغلب على 'المعارضين السياسيين' متهما اياهم بانهم من الموالين لكوريا الشمالية. الا ان حجم الاعتراض الكبير الذي واجه الاحكام العرفية لا سيما من قبل حزب الرئيس، ورفض البرلمان، دفعه الى التراجع عن قرار الاحكام العرفية التي نصحه بها وزير الدفاع كيم يونغ هيون الذي قدمك استقالته اثر تنامي الغضب.