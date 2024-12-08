مسؤول برلماني يكشف عما تهتم به ايران في أحداث سورية المتسارعة

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، د. بهنام سعيدي في تصريح خص به قناة العالم ان التطورات المتسارعة التي شهدتها سورية، جعلت هذا البلد امام تحديات صعبة، ونتمنی ان يتم الحفاظ علی مصالح البلاد وسيادتها وتجنيب شعبها من أي أذی.

وأضاف سعيدي: سورية بلد صديق وتربطه علاقة اخوة مع جمهورية الاسلامية الايرانية ودعم دول محور المقاومة والدفاع عن المستضعفين والمظلومين من المبادئ الثابتة لايران.

وأكد ان الشعب السوري هو الذي يجب ان يقرر مصيره بعد تقييم الظروف والنظر الی مستقبل البلاد واذا اتخذ قراراً ايجابياً لمصلحته، سيكون هذا الخيار الذي يتخذه الشعب السوري، هو الخيار المقبول.

وعما جری في اجتماع أستانا قال البرلماني الايراني ان الحرب وإراقة الدماء مرفوضة لدی الجميع وكل الجهود بذلت من أجل تجنيب الشعب من التعرض لأي أذی وفي أستانة، تابعت الجمهورية الاسلامية ثوابتها في اتخاذ المواقف والتي تستند الی 3 أسس هي العزة والحكمة والمصالح.