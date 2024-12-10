تنديد تركي قطري بالتوغّل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

العالم – خاص بالعالم

الأمم المتحدة أعلنت أن تقدم قوات الكيان الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين الكيان الإسرائيلي وسورية في عام1974.



وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على منع وجود قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى الكيان وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استقرار الجولان.



فيما دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن قوات الاحتلال الاسرائيلي لوقف قصفها للأراضي السورية.



وقال غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا:'هناك تطور آخر مقلق للغاية. ما زلنا نشهد تحركات وقصفا إسرائيليا للأراضي السورية. ومن المهم جدا أن يتوقف هذا الأمر'



وزارة الخارجية التركية نددت بشدة بتوغل قوات الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. معتبرة أن إسرائيل تعكس مرة أخرى عقلية الاحتلال.



وبدورها وزارة الخارجية القطرية، إعتبرت إن من غير المقبول أن يستغل الكيان الإسرائيلي الوضع الراهن في سوريا لتنتهك سيادتها.



ونددت السعودية في وقت سابق باستيلاء الكيان الإسرائيلي على المنطقة العازلة في الجولان المحتل واستهداف الأراضي السورية، مشددة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.



واعتبرت في بيان أن الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وقصف الأراضي السورية يؤكدان استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.



وأدعى الكيان الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه إن قواته لا تتدخل في سوريا إلا باتخاذ خطوات لحماية الحدود ومنع وقوع الأسلحة الاستراتيجية في أياد معادية، نافيا أن تكون القوات الإسرائيلية قد تقدمت باتجاه دمشق.

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