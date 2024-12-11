الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء نقص الغذاء بالمدن السورية

العالم- سورية

وجاء في البيان: "لقد عانى المدنيون من خسائر فادحة بعد أسبوعين من القتال الذي خلف مئات القتلى والجرحى، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال".

وتابع البيان: "في شمال غرب سوريا وحده، قُتل ما لا يقل عن 75 مدنيا، بينهم 28 طفلا و11 امرأة، في القتال بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لبيانات تم التحقق منها من قبل السلطات الصحية المحلية، وأصيب ما لا يقل عن 282 شخصا آخرين، بينهم 106 أطفال و56 امرأة".

وأكد البيان أن الأمم المتحدة تواصل أنشطتها في سوريا حيثما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، لكن حظر التجول في بعض المدن يمنع إيصال المساعدات.

وأشار البيان إلى أن مدن دمشق وحماة ودير الزور تعاني من نقص الغذاء، مع ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 900% خلال أسبوعين في حلب وإدلب.