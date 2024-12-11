حماس:عمليات المقاومة بنابلس تؤكد..الضفة لن تكون آمنة للمحتل

العالم - فلسطين

وأشاد القيادي شديد في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، بعملية إطلاق النار شرق نابلس التي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين، داعياً لمزيد من العمل الثوري واستهداف الاحتلال في كل شبر من أرض الضفة.

وأوضح أن الاحتلال والجماعات الاستيطانية تركز على استهداف نابلس، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وتلالها الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال لسلبها وربط المستوطنات ببعضها على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأكد شديد على أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، وأن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وحماية أرضه ومقدساته.