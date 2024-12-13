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الشعب الأردني يطالب الأنظمة العربية بالإنفتاح ودعم حركة حماس

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

مسيرة حاشدة وصفت بانها الأكبر منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى العام الماضي، شهدت العاصمة الأردنية عمان طوفان آخر من الدعم والاحتفال إحياءً للذكرى السابعة والثلاثين لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية، مؤكدين ان حماس هي جزء من الامن القومي الأردني.

العالم خاص بالعالم

وقال مراد العضايلي المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين:"نقول اليوم ان حماس هو امن أردني ودعم المقاومة على الأرض، فلسطين مصلحة أردنية عليا يجب أن يقف الجميع خلفها واذا كان للدولة خياراتها فإن للشعب الاردني خياراته".

وقال ينال فريحات عضو مجلس النواب الاردني:" رسالتنا للشارع الأردني أخضر عمان تكتسي باللون الاخضر، لون المقاومه الشعب الاردني يجدد العهد مع المقاومة، اننا معكم انتم تدافعون عن شرف الامة وكرامتها".

مطالبات عدة وجهها الأردنيين إلى الأنظمة العربية بضرورة الانفتاح على حركة حماس ودعمها بدلاً من ادراجها على قوائم الارهاب في بلدانهم والابتعاد عن التسابق من اجل نيل التطبيع مع كيان الاحتلال.
وقال ناصر النواصرة عضو مجلس النواب الاردني:" الإنفتاح على حركات المقاومة وهي في القوانين الدولية مشروعة والعمل مقاوم للإحتلال عمل مشروع فينبغي على هذه الحكومات العربية والأنظمة العربية ان تنفتح على هذه الحركات ولابد ان تدعمها ولابد ان تعدّل قوانينها بدلا من ان تجرم المقاومة ومن يقف معها مع المقاومة يجب ان تعزز من يقف مع المقاومة".

ما بين البداية التي كانت بالحجر والسكين وصولا إلى صواريخ عياش وقذائف الياسين ما زالت حماس تقف صامدة رغم الخذلان العربي وسدا منيعا أمام جميع المخططات الصهيوامريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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