مقتل مستوطن وإصابه آخرين بعملية معبر النفق جنوب الضفة.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

وقال فريد الاطرش ناشط حقوقي:"أعتقد ان هذه العمليات تاتي في سياق استمرار الإبادة المستمرة على اهلنا في قطاع غزه وعلى حرب هذه الاباده التي ما زالت مستمرة كجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يرتكبها الإحتلال الاسرائيلي، هذه العمليات لم تنقطع وان كانت بين فترة وفترة طويلة، نامل أن تتوقف هذه الإبادة ويشعر مواطن فلسطيني بالأمن والأمان والحقيقة نحن كفلسطينيين مطلبنا واضح هو الحرية والانعتاق من الاحتلال".

عقب العملية التي وصفت بالناجحة استنفرت قوات كبيرة من اجهزة امن الاحتلال واغلقت مداخل بيت لحم بحثا عن المنفذ الذي تمكن من الانسحاب بسلام لساعات طويلة قبل ان يسلم نفسه عند أحد الحواجز العسكرية بالمدينة .

وقال محمد الجعفري منسق الفصائل في بيت لحم:"قامت القوات الاسرائيلية بمحاصرة محافظة بيت لحم من كافه مداخلها الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية وأصبحت بيت لحم مدينة اشباح مغلقة الطرق من كل الاتجاهات لا يوجد فيها الا المواطنين الداخلييين، وقوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت عدة مواقع في المحافظة، والى حد ما المحافظة كان فيها شبه منع تجول في الساعات المتأخرة من الليل مع تعطيل كل الجامعات والمدارس في المحافظة والموظفين والمحاكم وكل ما له علاقة بالمحاكم العامة".

يشار أن منفذ العملية من بلدة بيت عوا بالخليل وقد تمكن من الوصول لمكان حساس قبل تنفيذ عمليته الفردية.

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