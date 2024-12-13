آخر مستجدات عمليات إنتشار الجيش اللبناني في ظل الإعتداءات الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى توقف عملية الانتشار عند مشارف تلة الحمامة الملاصقة مباشرة لمستعمرة المطلة لان جيش الإحتلال الإسرائيلي لا يزال في هذه المنطقة الممتدة من تلة الحمص اي من المنطقه الجنوبية للخيام والتي تبعد عن المنازل حوالي الـ 500 متر و بالاتجاه الغربي لناحيه تل النحاس.

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني استكمل اليوم المسح الميداني في اطار الاستكمال -اذا صح التعبير- منوها أن فرق الهندسة كانت تعمل طوال النهار على رفع الأنقاض وفتح الطرقات، والكشف عن ذخائر غير منفجرة خلّفها الإحتلال الإسرائيلي بموازاة دخول سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر لانتشال عدد من الشهداء الذين كانوا في بلدة الخيام حتى يمنع الجيش اللبناني دخول المدنيين.

وحول عودة أهالي الجنوب إلى القرى الحدودية بموازاة استمرار عمليات التفخيخ وتفجير منازل المدنيين، نوّه مراسلنا أنه لا يمكن لأحد أن يعود إلى هذه المناطق سوى للمعاينة أو لكشف الأضرار لأن معظم المنازل وخاصة في بلدة الخيام في كفر كلا وفي العديسة وفي كل قرى الحافة الامامية، هي قرى مدمرة لا يمكن أن تكون مؤهلة للسكن.

وقال مراسلنا أن الجيش اللبناني حتى اللحظة يطلب من المدنيين وخاصة من أبناء بلدة الخيام كونها البلدة الاولى التي يندحر منها الإحتلال الاسرائيلي عدم الدخول الى البلدة حفاظا على سلامتهم من خلال ما يمكن ان يكون هناك من قنابل عنقودية ومتفجرات وحتى لا يعرّضوا أنفسهم للمخاطر كما حصل بالأمس عندما تقدم أحد الشبان قبل أن يتقدم الجيش باتجاه الساحة العليا أي القريب من معتقل الخيام وكان قد استهدف بصاروخ من طائرة مسيرة أدت إلى إستشهاده.



ويواصل الجيش اللبناني عمليات التجريف ورفع الركام والأنقاض من الطرقات الرئيسية في مدينة الخيام جنوبي لبنان. واستعادت قوة من الجيش موقعها في بلدة عين عرب بعد اندحار قوات الاحتلال عنها.



واستكمل الجيش فتح الطرقات في محيط معتقل الخيام والحي الغربي بعد الانتهاء من الساحة العامة ومحيطها. واعتبر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن مواصلة جيش الاحتلال في تنفيذ الخروقات والاعتداءات على قرى الجنوب خرق فاضح لبنود الاتفاق، مطالبا المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية.

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