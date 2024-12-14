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مروحيات الاحتلال تطلق النار في اتجاه المناطق الشمالية لمدينة غزة
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الاحتلال يحرق وينسف عشرات المنازل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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شهيدان ومصابون بقصف جوي صهيوني على مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة
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قوات الاحتلال تنسف مبان سكنية شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة
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عراقجي:سورية تواجه اختبارا صعبا وتهديد القاعدة وداعش زاد من قلق المنطقة
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عباس عراقجي:يجب الا تؤدي احداث سوريا لانتهاك سيادتها ووحدة اراضيها
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عضو الكنيست آيزنكوت:قتل الكثير من جنودنا في جباليا التي احتليناها 4 مرات
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عضو الكنيست آايزنكوت:قتل الكثير من جنودنا في جباليا التي احتليناها 4 مرات
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طائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة
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طائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشمالي لقطاع غزة
عراقجي: سوريا في مخاض اختبار العبور
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بان لا شك أن العالم الإسلامي يشعر بقلق بالغ إزاء مستقبل منطقة غرب آسيا، بالنظر إلى الاوضاع الراهنة في بلاد الشام وفلسطين.
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
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سوریا
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
سوريا
عراقجي
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