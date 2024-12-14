السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي: سوريا في مخاض اختبار العبور

عراقجي: سوريا في مخاض اختبار العبور
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بان لا شك أن العالم الإسلامي يشعر بقلق بالغ إزاء مستقبل منطقة غرب آسيا، بالنظر إلى الاوضاع الراهنة في بلاد الشام وفلسطين.

العالم - ايران

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عراقجي يدعو الى تعبئة دول المنطقة لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا