ايران .. ازاحة الستار عن أحدث انجاز لمركز ابحاث العلوم والتقنيات النووية

العالم - ايران

وحضر مراسم ازاحة الستار عن هذا المنجز، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، وجرت المراسم على هامش المعرض المقام تحت اسم "سوق التقنية".

وفي كلمة القاها اسلامي خلال هذه المراسم، اشار الى الجهود التي بذلها العلماء الايرانيون لصنع هذه المنظومة قائلا "ان هذه المنظومة هي من الاجزاء الرئيسية لمسرّعات الالكترون ونحن بحاجة ملحة لها في البلاد".

كما اشار اسلامي الى الاجزاء الاخرى لهذا المعرض وخاصة في القسم الخاص بالزراعة النووية قائلا ان ما نحن بحاجة اليه في هذا القسم هو الاشعاع.

وفيما يخص الادوية المشعة (النظائر المشعة) قال اسلامي ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تقوم حاليا بتوزيع 69 نوعا من النظائر المشعة (على المراكز الطبية والاستشفائية في ايران) وان هناك 20 دواء مشعا جديدا يخضع للابحاث وان قسما منه دخل مرحلة الاختبار السريري، وستعرض في الاسواق بعد اجتياز هذه المراحل، موضحا ان هذه الادوية المشعة تستخدم لمكافحة الخلايا المصابة بالسرطان.