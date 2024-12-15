سلامي: القوى الأجنبية في سوريا تسعى لاحتلال وتقسيم أراضيها

العالم _ إيران

واضاف اللواء حسين سلامي ان القوى الأجنبية تسعى لاحتلال سوريا؛ فالصهاينة يحتلون جنوب البلاد وقوة أخرى تحتل شمالها وقوة ثالثة تحتل شرق سوريا.

واردف قائد حرس الثورة الإسلامية إنّه "لم نذهب إلى سوريا من أجل ضم أراضيها إلينا أو البحث عن مصالح توسعية لقد ذهبنا من أجل الدفاع عن كرامة المسلمين".

وتابع اللواء حسين سلامي، ان الشعب السوري يواجه وحيداً مستقبلاً غامضاً؛ ويدرك جيداً قيمة المقاومة كما يدرك أن عزته تكمن في بقائها.

ونوه قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الى أنّ الأحداث في سوريا درس مرير يجب أن نتعلم ونأخذ العبر اللازمة منه.

وشدد اللواء حسين سلامي،على ان كيان "إسرائيل" سيدفع ثمناً باهظاً والجنود الصهاينة سيدفنون في الأراضي السورية المحتلة لكن ذلك يحتاج وقتاً؛ مشيرا الى ان الصهاينة اليوم يستطيعون رؤية ما في دمشق وهذا أمر لا يطاق لكن سوريا ستتحرر على يد الشباب السوري الغيور والمجاهد.