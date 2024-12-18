بقائي :اتساع العدوان الصهيوني على سوريا سيمهد الارضية لاتساع الارهاب

العالم - ايران

واكد بقائي على وحدة اراضي سوريا وسيادتها لافتا الى ان الكيان الصهيوني احتل مساحات كبيرة من الاراضي السورية واتساع العدوان في سوريا سيمهد الارضية لاتساع الارهاب، لافتا الى ان الارهاب مرض معد ولن يقف عند حد ويهدد جميع الدول.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولازالت قلقة على الأمن وتؤدي دورا مهما على صعيد السلام في المنطقة.

وتابع: المهم بالنسبة لنا هو أن تكون لنا علاقات مع مختلف دول المنطقة وعلى سوريا أن تكون ذات سيادة ومراعية لجميع أطيافها، ويجب مشاركة جميع المجموعات المؤثرة في المجتمع السوري بهدف تشكيل نظام يمثل طلبات ورغبات الشعب.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي الى اننا على اتصال مع كافة الأطراف التي لها اتصالات مع سوريا، وخلال هذه الأيام زادت اتصالاتنا مع الدول الجارة لسوريا على أمل أن نتمكن من تقديم المساعدة وأن نطمئن على مستقبل سوريا.

اننا على اتصال مع كافة الأطراف التي لها اتصالات مع سوريا،

يتبع..