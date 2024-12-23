كاميرا العالم ترصد آثار الجريمة الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة

العالم – خاص بالعالم

وتواجد محمد البلبيسي مراسل العالم في النصيرات في منطقه المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات والقريب من مركز تواجد آليات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة نتساريم منوها أن الإحتلال تقدم بشكل مفاجئ إلى المنطقة وقتل كل شخص يتحرك في هذا المكان.

ولفت مراسلنا إلى أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى تم انتشالهم في ساعات الصباح الاولى بعد أن تراجعت آليات الإحتلال الإسرائيلي التي حاصرت أيضا النازحين في المدرسة التي تتواجد في هذه المنطقة واصفا الأوضاع بالصعبة للغاية كانت في الساعات الماضيه.

وأشار مراسلنا من مكان تواجده إلى الشارع الذي يتواجد فيه اعداد كبيرة من الشهداء ورائحه الدم تتواجد في هذه المنطقة، حيث أن القطط يبحثون عن بقايا ودماء الشهداء في هذا المكان بعد هذه المجزرة والعملية المباغته التي قتل فيها الإحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من المواطنين الفلسطينيين جلّهم من الاطفال والنساء في هذه النقطة.

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