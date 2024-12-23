شاهد قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من التعامل مع أنصار الله

العالم – خاص بالعالم

التعامل مع انصار الله يثير قلق الاجهزة الامنية الاسرائيلية، هذا ما قالته صحيفة معاريف الاسرائيلية نقلا عن رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي.

في تل أبيب يعتقدون ان المعركة مع اليمن ومع انصار الله معقدة للغاية بسبب انتشارهم على مساحة واسعة معظمها غير محدد على الخارطة.

وثانيا لأن انصار الله ليسوا جيشا نظاميا بل هم مجموعات عسكرية لا يمكن التكهن بما يقررون وبالية اتخاذهم للقرار وفق الصحيفة .

وقال أشرف عكة وهو خبير استراتيجي:"اليوم هو معضلة سواء بالجغرافيا او بالقدرات العسكرية وبالعناد الذي تقوم به اليمن اليوم إصرارا على دعم غزة ومقاومة الشعب الفلسطيني ومظلومية غزة".

الايام الماضية كانت صعبة على تل ابيب بعد فشل منظوماتها الدفاعية في التصدي لصواريخ كان مصدرها اليمن الازمة التي الحقيقية لكيان الاحتلال تتمثل ايضا بالممر البحري الاهم والذي تسيطر عليه اليمن والذي يصل الى اهم ميناء في الكيان ميناء ايلات.

وبعض المراقبين في كيان الاحتلال يرون ان المعركة مع اليمن اذا ما فتحت ستكون حرب استنزاف من المستحيل ان تقدر عليها تل ابيب في هذه المرحلة.

وقال نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"حسب الواقع نعم، هم شكلوا ازمة لـ"إسرائيل" الصاروخ الاخير كشف عن كثير من الحقائق حيث كان هنالك خللا، ليس خللا اجرائيا فقط لا يرتبط الامر بطريقه التصدي لهذا الصاروخ بالذات، بل كشف عن فشل كل المنظومات الامنية للدفاع الجوي الاسرائيلية وكذلك عن فشل استخباري وسياسي "لاسرائيل" التي لا تستطيع حتى الآن معرفة الخارطة الاستخبارية كما يسمونها بالنسبه لليمن".

أصحاب الدراسات التاريخية في تل ابيب يعتمدون على رؤية ان اليمن ما هزم في التاريخ المعاصر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...