الضفة الغربية تصعيد الاحتلال ضد المقاومة واسناد من السلطة

العالم - بانوراما

واستشهد اربعة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف مركبة في مخيم طولكرم. وقالت مصادر محلية إن المركبة كان يستقلها مقاومون من كتائب القسام.

فيما استشهدت سيدة مسنة بالاضافة الى شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شمال الضفة الغربية، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم وتم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ السابع من تشرين الاول - اكتوبر من العام الماضي استشهد اكثر من ثمانمائة واربعة وعشرين شخصا بالضفة الغربية وحدها.