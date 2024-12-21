صاروخ اليمن يسبق العدوان وتل أبيب تعاين الدمار

العالم - انقلاب الصورة

ما زالت جبهة اليمن تتفاعل إسنادا لغزة ولشعبها المقاوم، هذه الجبهة التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة وهي تفعل كل ما بوسعها إسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته، رغم كل الإستهدافات والعدوان على اليمن، لكن هذا الأمر لم يثني اليمنيين عن مواصلة جبهتهم اسنادا لغزة صاروخان بالستيان فرط صوتيان يضربان تل أبيب بعد العدوان على اليمن خلال اقل من 24 ساعة و يحدثان دمارا وإصابات في الارواح.

دمار كبير في تل أبيب جراء سقوط الصواريخ البالستية اليمنية، والمفارقة لافتة في هذا الأمر، انه في نفس الوقت الذي كان يشن فيه الكيان الصهيوني عدوانه على اليمن، كان الصاروخ البالستي الفرط صوتي اليمني يضرب في تل أبيب ويحدث ما يحدث من الدمار وهلع وخوف، وكانت الناس تهرب إلى الملاجئ بطريقة هستيرية دمار كبير وواضح عكسته وسائل الإعلام، وعكست ايضا الغضب الكبير في الشارع الصهيوني مما طرح العديد من الأسئلة من الذي يحمينا؟ واين هي المنظومات الدفاعية؟!.

هذا هو الدمار في تل أبيب وهذا ما سمحت به وسائل الإعلام الصهيونية أو الرقابة العسكرية، وربما هناك دمار أكبر بكثير مما نراه الآن، وبكل الأحوال هذا الأمر يترك الكثير من الأسئلة داخل الكيان الصهيوني ويثير غضبا كبيرا فبعد أكثر من سنة وشهرين لازال الصهاينة في تل أبيب يتعرضون لمثل هذا القصف من الجبهة اليمنية وهي الجبهه الأبعد وهذا عمليا يعني جاء ايضا بعد العدوان على اليمن وبعد كل التهديدات خرج وزير الحرب الصهيوني كاتس الذي قال أن اليمن سيدفع ثمنا كبيرا وسنقطع اليد التي تمتد على الأمن الصهيوني، جيث جاء اليمنيزن بعد إنتهاء كاتس وجهوا إليك هذه الضربة الكبيره على رأسه وعلى رأس تل أبيب.

لكن اليد التي وعد وزير الحرب الصهيوني بقطعها لم تقطع، وقصفت بصاروخين بالستيين فرط صوتيين والآتي اعظم، قصفت تل أبيب ولم تنفع كل هذه التهديدات الصهيونية التي خرج بها كاس وأيضا نتنياهو الذي قال أيضا أنه لم يبقى في محور المقاومة بعد حماس وحزب الله، سوى"اليمن" وعليهم ان يتعلموا الدرس جيدا وسيدفعون ثمنا باهظا.

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