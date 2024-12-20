ضابطة استخبارات أمريكية:الكونغرس متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة!

العالم - الاميركيتان

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة عقدتها لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب الأمريكي الخميس، حيث أعربت غويلبو عن استيائها من سياسة الإدارة الأمريكية والكونغرس تجاه كيان الاحتلال.

وأثناء الجلسة، وقفت غويلبو مخاطبة أعضاء الكونغرس بزيها العسكري قائلة: "الكونغرس الأمريكي شريك في هذه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. أنتم مستمرون في إرسال مليارات الدولارات إلى "إسرائيل"، كضابطة خدمت 17 عاما في الاستخبارات، أشاهد كيف تدمرون القيم الأمريكية وأمننا القومي”.

وقالت: ان "إسرائيل" تحرق الأطفال أحياء في غزة. منذ عام وأنا أشاهد كيف تحرق الأطفال أحياء، أنتم "لا تقدّرون المحاربين القدامى ولا القيم الأمريكية، أنتم تدمرون هذا البلد”.

وتابعت: "أشعر بالخجل منكم جميعا. أسأل الله أن يمنحكم الشجاعة لفعل ما هو صحيح”.

وبناءً على طلب رئيس الجلسة، أخرج رجال الأمن غويلبو من قاعة الجلسة.

وفي تصريحات للصحافيين خارج الجلسة أوضحت غويلبو أن الكونغرس الأمريكي يخصص مليارات الدولارات لدول مثل "إسرائيل"، بينما لا يوفر للمحاربين القدامى المساعدات التي يحتاجونها.

وقالت غويلبو: "حان الوقت للمحاربين القدامى لرفع صوتهم وقول، كفى، يجب أن ننقذ بلدنا مما يفعله الكونغرس في الوقت الحالي”.