شاهد/ كنيسة المهد تقيم طقوس العيد السنوية من دون مظاهر الزينة!

العالم – خاص بالعالم

وقال الأب عيسى ثلجية-راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بكنيسة المهد:"من المؤكد ان عيد الميلاد يطل علينا في ظروف لا يوجد فيها زينة او فرحة او ابتهاج وحتى وجود الناس المحلبين او السياح في كل مكان من العالم حتى يكونوا موجودين في عيد الميلاد ويقوموا بصلواتهم ليشعروا أنهم في بهجة العيد وهذا الحال بسبب الوضع القائم في قطاع غزة، فاختصرنا الاحتفال على أداء الصلوات داخل الكنيسة لنرفع أعيننا إلى ربنا حتى يعم السلام والمحبة ونعود نعيش في السلام الحقيقي".







غابت الفرق الكشفية التي كانت تخرج بالعشرات معلنة قدوم العيد، وتقدم غبطة البطريارك قادما من مدينة القدس المحتلة الى مدينة السلام في أجواء تختلف عن سابقاتها، أجواء تعبر عن أن الكل مع غزة التي منع مسيحيوها من القدوم وحضور العيد.



للعام الثاني ياتي العيد من دون فرح والكل يامل أن تنتصر غزة ويفرح الكل مسلمين ومسيحيين.

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