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حركة الجهاد تدين إعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين

حركة الجهاد تدين إعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، معتبرة أنها تأتي في سياق خدمة العدو الصهيوني .

العالم فلسطين

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان ، أن هذه الممارسات تستهدف المقاومة في وقت تتصاعد فيه اقتحامات جيش العدو لمخيمات الضفة الغربية واعتقال أبنائها.

ومنذ أكثر من أسبوع تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية، على من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، ويتصدى لها مقاومون فلسطينيون، في مدينة جنين ومخيمها.

ولاقت هذه الخطوة استنكارا فصائليا واسعًا حيث اعتبرت الفصائل ما يجري في جنين "سلوكا مشينا" يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع عدوان الاحتلال وأهدافه، داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.

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