حركة الجهاد تدين إعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين

العالم – فلسطين

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان ، أن هذه الممارسات تستهدف المقاومة في وقت تتصاعد فيه اقتحامات جيش العدو لمخيمات الضفة الغربية واعتقال أبنائها.

ومنذ أكثر من أسبوع تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية، على من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، ويتصدى لها مقاومون فلسطينيون، في مدينة جنين ومخيمها.



ولاقت هذه الخطوة استنكارا فصائليا واسعًا حيث اعتبرت الفصائل ما يجري في جنين "سلوكا مشينا" يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع عدوان الاحتلال وأهدافه، داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.