لليوم الـ19.. السلطة الفلسطينية تحاصر كتيبة جنين

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة العالم، راية عروق، من جنين، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تدعي وجود "خارجين عن القانون" في المخيم، في إشارة إلى المقاومين.

وأوضحت مراسلة العالم أن الأوضاع في المخيم صعبة للغاية بسبب انقطاع المياه والكهرباء، واستمرار الاشتباكات وإطلاق النار المباشر على محولات الكهرباء.

كما نقلت مراسلة العالم عن الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، قوله إن "العملية في جنين مستمرة حتى بسط السيطرة على المخيم".

وقالت مراسلة العالم إن الصحف أمريكية تدعي بأن "ما يجري في مخيم جنين يتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من دخول غزة بعد وقف الحرب هناك."

وذكرت مراسلة العالم أن ملف مخيم جنين ومخيمات الضفة بشكل عام، حسب السلطة الفلسطينية، مرتبط بقطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك ذرائع متعددة تستخدمها السلطة الفسطينية ضد المقاومين، حيث تصفهم أحياناً بأنهم "دواعش" وما إلى ذلك من اتهامات توجهها للمقاومة الفلسطينية.

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