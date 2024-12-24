الإحتلال يطبق خطة الجنرالات الدموية في شمال غزة

العالم - فلسطين

وذكرت قوات الاحتلال أنها شنت هجومًا جويًا وبريًا في 5 أكتوبر في المناطق الشمالية من غزة - جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون – بزعم مواجهة عناصر المقاومة، وأن العملية ستستمر “طالما كان ذلك ضروريًا”.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تهجير أكثر من 100 الف فلسطيني من المناطق المتضررة خلال الأسابيع الإحد عشر الماضية.

وتقول مجموعات إنسانية إن المساعدات بالكاد وصلت إلى المنطقة منذ بداية أكتوبر بسبب القيود الإسرائيلية، ويحذر الخبراء من أن المجاعة قد تكون قد بدأت بالفعل في بعض الأماكن.

ومع تفريغ المناطق من الفلسطينيين، قامت القوات الإسرائيلية بهدم أحياء بأكملها، وإنشاء تحصينات عسكرية، وبناء طرق جديدة، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست لصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.