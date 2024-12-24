العالم _ باختصار

هذه الوثائق رفعت عنها السرية ومتعلقة بالبرنامج النووي الاسرائيلي.

وثائق: الولايات المتحدة كانت على علم منذ ستينيات القرن الماضي بتفاصيل البرنامج النووي الاسرائيلي.

منذ ذلك الحين كان يمكن لـ"اسرائيل" انتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في الاسلحة النووية.

ووفقا للأرشيف فان وثيقة لجنة الاستخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر 1960.

تشير الى ان المشروع الاسرائيلي في ديمونة سيشمل مصنعا لإعادة معالجة البلوتونيوم.

وأشار الارشيف الى ان المخابرات الامريكية نظرت الى القضية على انها قضية سرية.

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