استشهاد كاتبة وفنانة فلسطينية وزوجها وسط قطاع غزة+فيديو

العالم - فلسطين

ووصل جثمان الشهيدة مع زوجها إلى مشفى شهداء الأقصى وسط حزن كبير من جموع المثقفين والكتاب بالقطاع.

والفنانة الإفرنجي بدأت رحلتها مع الكتابة برواية بعنوان مزاج مرسل قبل ان تنتقل من الكتابة من الورق إلى الأحجار والخشب وتحويلها إلى سلاسل وخواتم.

وتنحدر الإفرنجي من مدينة غزة وأمضت فترة الحرب في مخيم النصيرات.

وقبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول للعام 2023م، كانت الشابة ولاء الإفرنجي تعمل في محل "سربرايز" الشهير لتجهيز الهدايا في حي الرمال العريق وسط مدينة غزة، لكنها مثل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، فقدت فرصة رزقها بسبب تبعات النزوح إلى مناطق جنوبي وادي غزة، بعد العدوان الاسرائيلي على غزة في التاريخ المذكور.