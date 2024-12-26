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رسالة خطية من بوتين إلى الملك السعودي

رسالة خطية من بوتين إلى الملك السعودي
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

سلم سفير روسيا لدى السعودية سيرغي كوزلوف رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجهة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم _ السعودية

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال لقائه، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الخميس، بسفير روسيا الاتحادية لدى السعودية سيرغي كوزلوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب القمة الـ16 لدول "بريكس" التي عقدت في مدينة قازان الروسية في 22-24 أكتوبر: انه كان على اتصال جيد جدا مع ولي العهد السعودي، ولدى روسيا علاقات رائعة مع السعودية وشاركت السعودية في عملها المشترك اليوم، على أمل أن يتوسع أكثر.

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