برلمان كوريا الجنوبية يعزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو

العالم - أسيا والباسفيك

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك "أعلن أنّ مذكّرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرّت. ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيّد 192 مذكّرة العزل".

جاء ذلك بعد أن أعلن زعيم الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي-ميونغ، اليوم الجمعة أنّ حزبه سيبدأ إجراءات إقالة الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء استجابةً لـ "أمر الشعب".

وتولّى هان منصب الرئيس المؤقت عقب تعليق مهام الرئيس يون سوك يول، في إثر تصويت برلماني بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وطالب نوّاب المعارضة بإقالة هان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء، بسبب رفضه إتمام عملية إقالة الرئيس يون وإحضاره إلى العدالة.

وهذه المرة الأولى التي يقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وبحسب الدستور فمن المقرّر أن يصبح وزير المال شوي سانغ موك رئيساً للبلاد بالوكالة، بعد عزل هان.