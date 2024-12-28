العميد سريع : اسقاط طائرة MQ_9 امريكية بمحافظة البيضاء

العالم – اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

وأشارت إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مبينة أن هذه الطائرة هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسناداً لغزة.

إقرأ أيضا... صنعاء تستهدف قاعدة نيفاتيم الاسرائيلية بصارخ فرط صوتي

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا، وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} صدق الله العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة عشرة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا، وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 27 من جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق 28 ديسمبر 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية.