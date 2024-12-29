منظمة الصحة العالمية.. حياة 75 ألف فلسطيني في شمال غزة في خطر

العالم - فلسطين

متواصلة هي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ تتكرر مشاهد الدمار والموت في كل يوم، على مرأى ومسمع العالم المتفرج.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشوهد إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة رفح وفي بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد اثنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة حي النصر شمال مدينة رفح.

وكذلك استشهد شاب في قصف الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وفي سياق الاعتداء الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الطبية، استهدفت قذيفة مدفعية الطابق العلوي في قسم الأشعة بمستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الحصار الإسرائيلي الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من ثمانين يوما، يهدد حياة خمسة وسبعين ألف فلسطيني.

كما أعربت المنظمة عن ذهولها من استهداف مستشفى كمال عدوان، والذي أدى إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة عن الخدمة.

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