تحديات سوريا الجديدة ومخاوف من احتكار السلطة في البلاد

العالم _ خاص بالعالم

سوريون كثر وعلى راسهم سياسيون معارضون للنظام السابق، اعربوا عن خشيتهم من ان يكون الاقصاء هو عنوان المرحلة القادمة، بعد تشكيل حكومة انتقالية من فصيل واحد.

تشكيل الحكومة تم حتى بدون التواصل مع الساسة السوريين، كما اكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الذي دعا الحكومة الجديدة لان تكون ذات مصداقية ولا تقصي اي طرف كما ان لا تقوم على اساس طائفي.

المخاوف من حرمان الاقليات من المشاركة في بناء مستقبل بلادهم واستبعاد المراة، اصبحت حديث السوريين بعد تاكيد السلطات الجديدة انها لن تفتح المجال لمن يخالفها الفكر.



وما يزيد من مخاوف السوريين، كيفية التعامل مع رموزهم السياسية، كما حدث مع الحقوقي والمعارضي البارز هيثم المالح، الذي تم منعه من القاء كلمة بالجامع الاموي وانزل بطريقة اعتبرها نشطاء سياسيون بغير اللائقة.